 الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 3:26 م

 

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة، بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة فى ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كذلك الجهود المبذولة فى ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة.


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