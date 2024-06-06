كوريا: القمة الكورية الأفريقية أسفرت عن نتائج مثمرة لتعميق التعاون الزراعي مع أفريقيا

عقدت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية (MAFRA)، وإدارة التنمية الريفية (RDA)، المؤتمر الزراعي الكوري الأفريقي يوم 5 يونيو الجاري في سيول، تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معًا: الوحدة الزراعية عبر كوريا وأفريقيا"، وذلك على هامش القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت على مدار يومي 4 و5 يونيو الجاري، وقد أسفر هذا الحدث الجانبي الرسمي للقمة عن نتائج مثمرة لتعميق التعاون الزراعي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.

• حضور ما يقرب من 300 شخص

وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة الكورية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، حضر الحدث ما يقرب من 300 شخص، من بينهم غزالي عثماني رئيس اتحاد جزر القمر، وأندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، وإيمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي. كما حضر أيضا وزراء ونواب وزراء من 10 دول أفريقية. وجاء المشاركون على المستوى الوزاري من أنغولا، والاتحاد الأفريقي، وجزر القمر، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، وملاوي، والسنغال، وسيراليون، وزيمبابوي. وجاء المشاركون على مستوى نواب الوزراء من أنغولا وغانا.

كما حضر وفود للحكومات والشركات والمجموعات المدنية من أكثر من 30 دولة، ومسئولين من المنظمات الدولية، مثل مجموعة بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، ومركز الأرز الأفريقي (AfricaRice)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، والأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي (WFP)، بالإضافة إلى صحفيين ومراسلين من خارج وداخل كوريا الجنوبية.

• كوريا تأمل أن تكون شريكا حقيقيا للنمو الزراعي في أفريقيا

قالت وزيرة الزراعة والغذاء والشئون الريفية الكورية، سونج ميريونج، في كلمتها الترحيبية: "نأمل أن نصبح شريكًا حقيقيًا للنمو الزراعي في أفريقيا في مختلف المجالات، مثل الزراعة الذكية، وتعزيز إنتاجية الأرز، وتصنيع المنتجات الزراعية، وتحسين الظروف المعيشة في المناطق الزراعية الريفية وغيرها.

وخلال كلماتهم، أعرب رؤساء الدول الأفريقية عن توقعاتهم المرتفعة لمشاريع التعاون الزراعي في كوريا الجنوبية، بما في ذلك مشروع "حزام الأرز K-Ricebelt".

ومشروع K-Ricebelt هو مشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) يهدف إلى تبادل بذور الأرز عالية الإنتاجية في كوريا الجنوبية والخبرة الزراعية؛ لزيادة إنتاجية الأرز في أفريقيا.

• ارتفاع عدد الدول المشاركة في مشروع K-Ricebelt

وفي حفل افتتاح المؤتمر الزراعي الكوري الأفريقي، وقع وزراء من 4 دول أفريقية (أنجولا، ومدغشقر، وملاوي، وزيمبابوي) على مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في مشروع K-Ricebelt، مع وزيرة الزراعة الكورية سونغ ميريونغ. وأدى ذلك التوقيع إلى رفع العدد الإجمالي للدول المشاركة في المشروع إلى 14.

كما وقع اتحاد جزر القمر مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة الكورية، فيما يتعلق بتبادل المعرفة الزراعية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي جلسة عرض ومناقشة عقب حفل الافتتاح، شارك وزراء من 6 بلدان أفريقية (غينيا الاستوائية، وغامبيا، ومدغشقر، وملاوي، والسنغال، وسييراليون) بشرح السياسات الزراعية لحكومتهم، مشيرين إلى أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الشئون الزراعية والغذائية ووكالة التنمية الريفية ووزارة الداخلية والسلامة الكورية، خلال الجلسة، بشرح المشاريع التي تم تنفيذها من خلال التعاون بين كوريا الجنوبية وأفريقيا، بما في ذلك المساعدات الغذائية، وبناء البنية التحتية الزراعية، وتوريد الآلات الزراعية، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الزراعية، وتوريد التكنولوجيات الزراعية، وغيرها. كما أطلع الجانب الكوري، الجانب الأفريقي، على الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال مثل هذه المشاريع.

• مناقشة التحديات التي تواجه الزراعة في أفريقيا

وفي الجلسة أيضًا، تم تقديم عروض تقديمية حول التحديات التي تواجه الزراعة والمناطق الزراعية الريفية في أفريقيا، وتدابير الاستجابة من قبل الدكتور أبيبي هايلي غابرييل، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أفريقيا، والدكتور بابوركار مانه، المدير العام لـ AfricaRice.

كما تم تقديم عروض حول نفس الموضوع من قبل مسئولين من المنظمات الدولية المرتبطة بالزراعة، مثل بنك التنمية الأفريقي، والصندوق الأخضر للمناخ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

• توقعات إيجابية لزيادة التعاون بين كوريا وأفريقيا

وقالت وزيرة الزراعة والغذاء والشئون الريفية الكورية، سونج ميريونج: "شارك رؤساء ووزراء الدول الأفريقية في المؤتمر الزراعي الكوري الأفريقي، وأعربوا عن رغبتهم في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية إلى مجالات جديدة، مثل تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتطبيق التقنيات الرقمية على الزراعة، وغيرها من مجالات التعاون الحالية مثل مشروع K-Ricebelt ومشاريع KOPIA"، لافتة إلى أن "توقعات أفريقيا من التعاون الزراعي مع كوريا الجنوبية مرتفعة للغاية".

وأضافت: "سأبذل قصارى جهدي لضمان أن ما تمت مناقشته في المؤتمر يمكن تطويره إلى مزيد من التعاون مع أفريقيا، ونقل تجربة الزراعة الكورية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".