قضت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشار شريف فتحي، والمستشار أحمد فاروق، وسكرتارية إسماعيل محمد عوكل وسمير رضا، بإحالة أوراق المتهم في القضية رقم 4818 لسنة 2023 كلي بورسعيد لمفتي الجمهورية، كما حددت المحكمة جلسة يوم 1 يوليو للنطق بالحكم.

وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب جريمته وقتل أخته، مبررا ذلك بسبب ظروف وأسباب خاصة لم يبديها لهيئة المحكمة.

وطالب هاني فوقي دفاع المتهم من هيئة المحكمة، باستعمال الرأفة بالمادة 17.

وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، حيث قتل المتهم "محمد.ن.أ.ع" أخته "فريدة"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بشارع كسرى بنطاق دائرة قسم شرطة حي المناخ، مستخدما سلاح أبيض، وذلك بسبب شعوره بتنمر شقيقته عليه، وإحساسه بتمييز وتفريق الأب في معاملته مع الضحية دون المتهم.

وقضت هيئة محكمة جنايات مستأنف بورسعيد بإجماع الآراء بحكمها المتقدم.