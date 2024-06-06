مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الجيش الإسرائيلي ما زال بعيدا عن تدمير حماس

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن متحدث عسكري إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "نواجه معركة طويلة للتغلب على حماس، ولا يوجد حل سريع".

وأضاف المتحدث باسك جيش الاحتلال: "ما زال بعيدا عن تدمير حماس رغم أنها فقدت ما يقارب نصف قوتها".

كما نقلت وكالة "رويترز عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، قولهم: " حماس أظهرت قدرة على الظهور مجددا في مناطق اعتقدت إسرائيل أنها خالية من المسلحين".

وأضافوا أن "تكتيكات حماس الجديدة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عملياتها لأشهر قادمة".

وتابع المسئولون أن "حماس باتت تعتمد على أساليب الكر والفر لإحباط محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة"، موضحين أن مقاتلي حماس يعتمدون على الكمائن لضرب أهداف غالبا ما تكون خلف خطوط العدو".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.