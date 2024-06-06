مراقبو الحدود في فرنسا يستقبلون المظليين البريطانيين في إحياء لذكرى الإنزال بنورماندي

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استقبل مسؤولو مراقبة الحدود الفرنسية المظليين البريطانيين لدى هبوطهم في نورماندي أمس الأربعاء، في إطار الاحتفالات بمرور 80 عاما على إنزال قوات التحالف في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد الهبوط في مرج بسانيرفيل بالقرب من "كون"، تحتم مرور المظليين التابعين لسلاح الجو الملكي بنقطة جمركية مؤقتة لختم جوازات سفرهم.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "أوست فرانس"، المظليين وهم يحملون حقائب ظهر كبيرة ويمرون بمسؤولين فرنسيين يجلسون على طاولات قابلة للطي.

وقال رئيس مكتب الجمارك الإقليمي جوناتان مونتي، للصحيفة "تم إبلاغهم مسبقا، وبالتالي لم تحدث مفاجآت".

وقوبل المظليون بهتاف من المتفرجين الذين تابعوا إعادة تمثيل عملية الحلفاء التي جرت في نفس يوم تنفيذ عملية الإنزال البحري الرئيسي في السادس من يونيو 1944.

ويوجد قادة العالم، وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وملك بريطانيا تشارلز الثالث، في نورماندي للاحتفال بهذه الذكرى.