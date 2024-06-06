جوتيريش: قصف مدرسة الأونروا في غزة مثال مرعب على الثمن الذي يدفعه المدنيون

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، بالقصف الإسرائيلي الدامي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، معتبراً أنه "مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون".

وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "إنه مثال مرعب جديد عن الثمن الذي يدفعه المدنيون، الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون الذين يحاولون فقط الصمود، مجبرين على النزوح وسط دوامة من الموت في كل أنحاء غزة"، مشدداً على وجوب المحاسبة عن كل ما يحصل في غزة، وفقاً لموقع قناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ومن بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلا و18 امرأة".