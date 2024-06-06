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تراجع مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي

روما - د ب ا
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 2:45 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الخميس انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي في ظل ضعف الطلب على المنتجات الغذائية.

وتراجعت المبيعات بنسبة 1ر0% على أساس شهري، في أعقاب انخفاضها بنسبة 2ر0% في مارس الماضي. من ناحية أخرى، من المتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر0%.

وتراجعت مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية بنسبة 7ر0% في أبريل الماضي. من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 3ر0%.

وانخفضت مبيعات التجزئة على أسا سنوي بنسبة 9ر1% خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاعها بنفس النسبة خلال مارس الماضي.

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