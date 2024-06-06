مهندس فلسطيني يقاضي شركة ميتا بعد طرده منها تعسفيا

رفع المهندس الفلسطيني فراس حمد دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، عقب طرده منها "تعسفا" بعد أن حقق بادعاءات تعرض ناشطين فلسطينيين لرقابة الشركة.

وبحسب الخبر الذي نشرته محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، رفع مهندس البرمجيات الفلسطيني الأمريكي حمد دعوى قضائية ضد شركة ميتا، مالكة مواقع فيسبوك وإنستغجرام وثريدز وواتساب لأنها قامت بفصله بشكل غير قانوني.

وأشار محامو حمد في الدعوى المرفوعة إلى أن موكلهم "خضع للمراقبة عن كثب، واستُجوب وفُصل من الشركة لأنه فلسطيني ومسلم، ولأنه كان يحقق في ادعاءات فرض الشركة رقابة على الفلسطينيين".

وقال المحامون إن "حمد هو آخر ضحية لتحيز ميتا الدائم والمستمر ضد الفلسطينيين"، وفقا لوكالة الأناضول.

من جانبها زعمت الشركة في بيان أن حمد "فُصل بسبب انتهاكه لسياسات الوصول إلى البيانات".

لكن محامي المهندس لفتوا إلى أن حمد "لم ينتهك سياسات الوصول إلى البيانات، بل كان يؤدي وظيفته أثناء التحقيق فيما إذا كان الفلسطينيون يخضعون للرقابة".