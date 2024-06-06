الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبحث سبل التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب

عقدت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً مع وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث فرص التعاون المشترك، خاصة بمجالات الترويج للاستثمار الصناعي، وجذب استثمارت جديدة للقطاع.

وخلال الاجتماع أكدت رئيس الهيئة، أهمية تضافر الجهود مع اتحاد المستثمرات العرب، وجمعيات وروابط مجتمع الأعمال المحلية والعربية الفاعلة، لمساندة توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الصناعات الاستراتيجية التي يجرى التركيز عليها خلال الفترة الحالية، والتى تعد فرصاً واعدةً للاستثمار، ومناقشة التحديات التي قد تواجه بعض المستثمرين من أعضاء الاتحاد للوصول لحلول بشأنها.

كما صرحت رئيس الهيئة، بأنه فى سياق دعم بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثمارى بالقطاع الصناعى، فقد تم إقرار وتفعيل حزمة كبيرة من التيسيرات المالية والإجرائية لتقديمها للمستثمرين الصناعيين في قطاعات التراخيص، والسجلات الصناعية، وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحةً أن الهيئة تسعى لإتمام عمليات التحول الرقمي من خلال ميكنة كل خدماتها ومن ثم تقديمها إلكترونياً قريباً.

ومن جهتها، فقد تناولت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب أثناء الإجتماع، مجالات عمل الإتحاد وأنشطته المتنوعة، مشيرةً إلى تعاون الاتحاد مؤخراً مع الاتحاد النسائي الروسي، والانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال مؤتمر "روسيا - العالم الإسلامي".

كما تقدمت رئيس الاتحاد في نهاية الاجتماع بدعوة رئيس الهيئة للمشاركة في قمة "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" والمقرر إقامتها نوفمبر المقبل.