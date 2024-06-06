متعاملون: بنك إندونيسيا المركزي يتدخل في سوق الصرف لدعم الروبية

قال متعاملون في سوق الصرف بإندونيسيا إن البنك المركزي الإندونيسي موجود في سوق الصرف الفورية لدعم الروبية في مواجهة الدولار في ظل زيادة الطلب على العملة الأمريكية بما في ذلك من جانب البنوك الأجنبية العاملة في السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين القول إن البنك المركزي يدير تدفقات الدولار في السوق، في حين رفض البنك المركزي الإندونيسي التعليق على هذه الأنباء.

يأتي ذلك في حين سجل سعر صرف الروبية تغييرا طفيفا لتبلع 16286 روبية لكل دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن بعض المعلومات جاءت من متعاملين في سوق الصرف مطلعين على التعاملات وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأضافت أن البنك المركزي تدخل في سوق الصرف أمس لدعم الروبية في ظل تقلبات الأحوال العالمية وارتفاع الطلب نسبيا على الدولار لتحويل التوزيعات النقدية للمساهمين في الشركات العاملة بإندونيسيا.