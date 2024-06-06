السوداني يجدد موقف العراق بدعم دولة فلسطين وتكرار إرسال المساعدات

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، موقف بلاده "بدعم دولة فلسطين على ترابها التاريخي وتكرار إرسال المساعدات".

وقال السوداني، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي وصل إلى بغداد اليوم: "كان العراق، ولايزال، في مقدّمة المبادرين لأداء الواجب تجاه الأشقاء ودعم فلسطين واستمرار دولتها المستقلة على ترابها التاريخي وأهمية الاستحقاقات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تتطلب وقفة من الأشقاء والأصدقاء".

وانتقد السوداني: " قصور الموقف الدولي وعجزه عن الحدّ من الجرائم الوحشية والتغافل عنها، حيث لم تُراعَ الاتفاقيات والقوانين الدولية".

وجدد " استعداد العراق لايصال كل أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني، رغم المشاكل والعقبات التي تعترض مسار مواد الإغاثة الغذائية والإنسانية وإرسال كميات كبيرة من الوقود وصلت إلى 10 ملايين برميل، وجهوزية العراق لتكرار إرسال هذا الدعم".

وبدوره، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالمواقف العراقية، وتقدير الشعب الفلسطيني لخطوات الحكومة العراقية ومبادراتها السباقة في إرسال العون والمساعدات والوقود إلى فلسطين.

وقال مصطفى إن "التاريخ لن ينسى تضحيات العراقيين من أجل فلسطين وقضيتها العادلة"، مشيدا بما "يشهده العراق اليوم من تقدم على مختلف الصعد، وتنامي مكانة العراق كفاعل قوي في تعزيز الأمن والإستقرار الدولي والإقليمي".

ووفق بيان للحكومة العراقية، "شهد اللقاء بحث الأوضاع في فلسطين، واستعراض أبعاد الحرب في غزّة، وتأثيراتها على حياة الشعب الفلسطيني الصامد، في ظل ما يتعرض له من مجازر دموية و إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الغاشم".

كما جرى استعراض عمل الحكومة الفلسطينية الحالية وما تواجهه من تحديات وصعوبات والاحتياجات الملحّة والأوضاع الإنسانية والخدمية الصعبة في غزّة، التي تشهد انهياراً للبنى التحتية ونقصاً شديداً في الخدمات.