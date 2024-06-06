 السعودية: توفير خدمة التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات للحجاج واستخدام تقنية جديدة للطرق - بوابة الشروق
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السعودية: توفير خدمة التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات للحجاج واستخدام تقنية جديدة للطرق

د ب ا
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 8:59 م

أعلن وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر، اليوم الخميس ، تقديم خدمات جديدة ومبتكرة للحجاج هذا العام، تشمل خدمة "التاكسي الطائر" وخدمة توصيل الطلبات، بهدف تحسين تجربة الحجاج وتيسير تنقلاتهم خلال موسم الحج.

وأوضح الجاسر، في مؤتمر صحفي لاستعراض خطة منظومة النقل خلال موسم الحج، في مكة المكرمة اليوم الخميس ، أن خدمة "التاكسي الطائر" ستتيح للحجاج الانتقال بسرعة وسهولة بين المواقع المختلفة، مما سيساهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد.

وأشار إلى أن "خدمة توصيل الطلبات ستساعد الحجاج في الحصول على احتياجاتهم بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة أماكنهم".

وفي إطار تحسين البنية التحتية، أعلن وزير النقل، عن استخدام تقنية جديدة في رصف الطرق لأول مرة في المملكة، تتمثل في خلط المطاط مع الأسفلت.

وأوضح الجاسر أن "هذه التقنية تهدف إلى توفير راحة أكبر للحجاج أثناء المشي، حيث توفر الطرق المرصوفة بهذه الطريقة سطحًا أكثر نعومة ومرونة، مما يقلل من إجهاد القدمين ويساعد في منع الانزلاقات".


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