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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدين اقتحام مسئولين ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

الرياض - د ب أ
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 9:29 ص

أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام مسؤولين ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه التعديات تمثل "استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الخميس "عن إدانة المملكة لاقتحام عدد من المسئولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال".

وأكدت المملكة أن "هذه التعديات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء حملة اقتحامات واعتداءات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تمكينه المستوطنين من تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.


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