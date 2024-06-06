قائد بجيش الاحتلال: أكملنا الاستعداد للهجوم على حزب الله

قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، اليوم الخميس، أن تل أبيب أكملت استعداداتها للهجوم على حزب الله في جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال بمناسبة مرور 18 سنة على حرب لبنان الثانية بين إسرائيل وحزب الله في 2006، وفق موقع "واينت" العبري.

وزعم جوردين: "نحن مستعدون وجاهزون، سيواجه العدو (حزب الله) جيشا قويا وجاهزا"، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي "أكمل الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال".

واعتبر قائد المنطقة الشمالية أن "الجنود والقادة في الميدان متدربون ومصممون، وأنا واثق من قدرتهم على مواجهة أي مهمة ضد حزب الله"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "لن نهدأ للحظة، وسنواصل القتال بقوة وذكاء حتى تكتمل المهمة، وهي إعادة الأمن والشعور بالأمن إلى الشمال (شمالي إسرائيل)، وهذه المسئولية واضحة وتقع على عاتقنا"، بحسب تعبيره.

وذكر أنه "خلال الأشهر الثمانية الماضية، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تقاتل باستمرار يومًا بيوم وليلة بليلة ضد مسلحي حزب الله"، مدعياً: "تعرض حزب الله لضربات قاسية".

يأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب عدم التصعيد مع حزب الله قبل إتمام صفقة تبادل الأسرى واتفاق الهدنة في قطاع غزة مع حركة حماس، وفق ما أوردته قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن مسئول أمريكي لم تسمه.