 وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا ناقشا الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الراهنة في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا ناقشا الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الراهنة في غزة


نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:24 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:24 ص

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الراهنة في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن بن فرحان تلقّى اتصالا هاتفيا من كاميرون بحثا خلاله "الأوضاع الراهنة في السودان وقطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها".

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم واحد من اتصال تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والذي بحثا خلال مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد بداية الشهر الحالي ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
 


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