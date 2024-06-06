أعرب الإعلامي والنائب مصطفى بكري عن أمله في استمرار تحرك الأجهزة الرقابية والجمارك ضد الفساد، معتبرًا ذلك بمثابة أمل للمواطن المصري، منتقدًا في الوقت ذاته قرارات قطع الكهرباء لـ3 ساعات، واصفًا إياها بـ «الخطر» على الدولة.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «أنا لما بحسّ أن الجمارك والأجهزة الرقابية بتوقف أي متجاوز وتحاسب الفاسد؛ ده بيمنحني الأمل، أنا كمواطن مصري، عايز الأمل متطفّوش الأمل في وشي، ده خطر على النظام، لما تقول لي هقطع الكهرباء 3 ساعات ده خطر على النظام».

وأكد أن الناس محتاجة لـ «لمسة وفاء» من الحكومة وترجمة لمبادئ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، متابعا: «أنا عندي عيال طلبة في الثانوية العامة، أسيبهم إزاي من غير كهرباء يا وزارة الكهرباء؟ مين اللي يستحمل 3 ساعات في الصيف ده؟ الصعيد والمحافظات الحدودية مولعة نار، عايزين نتحرك بما يخدم النظام السياسي والبلد والمواطن التعبان الشقيان، وكل منحرف لازم يتحاسب».

وأعرب عن تفاؤله بالفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، معبرًا عن رغبته في «جني ثمار التنمية» رغم الوضع الاقتصادي، قائلا: «أنا مستبشر خيرا بالفترة الرئاسية الـ 6 سنوات القادمة، نريد أن نجني الثمار أنا بفرح لما أشاهد التنمية الزراعية بهذا الشكل؛ لكن بزعل أوي لما ألاقي مصانع قفلت ومصانع كبرى تتحل وأصول بتتباع».

وختم بكري تصريحاته: «الناس بتكلمنا في الشارع والله بيلومونا، لأن في النهاية يقولك حتى رغيف العيش يا جماعة ارحمونا شوية، دا الواحد بيأكل لقمة العيش ويتستر وينام من غير عشاء».