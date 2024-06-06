السعودية: وصول أكثر من مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، وصول أكثر من مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم، حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة، وينعمون بوضع صحي متميز، في ظل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الربيعي في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم في الرياض، أن المملكة العربية السعودية سخرت الإمكانات كافة وجندت كل القدرات لإنجاح حج 1445 هـ في موسم يشهد تطوراً استثنائياً ضمن تجربة تحويلية تدعمها مخرجات رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن عبر مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أنه وحرصاً على رفع كفاءة العاملين في المنظومة والارتقاء بمستويات الحفاوة والترحيب بضيوف الرحمن، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، شهدت الأشهر الماضية مواصلة تدريب أكثر من 120 ألفاً من العاملين، وقادة مجموعات الحجاج، حيث عقدت أكثر من 2500 ورشة تدريبية بعدد من اللغات في المملكة، و10 أخرى في دول حول العالم.