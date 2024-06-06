 اندلاع حريق عقب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في بلدة روسية - بوابة الشروق
الخميس 6 يونيو 2024 6:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اندلاع حريق عقب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في بلدة روسية


نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 5:45 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 5:46 ص

أفادت تقارير إعلامية روسية بأن حريقا اندلع عقب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في بلدة روسية.

وأوضحت التقارير أن المصفاة تقع في بلدة نوفوشاختينسك التابعة لمدينة روستوتف الروسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك