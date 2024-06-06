اندلاع حريق عقب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في بلدة روسية

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أفادت تقارير إعلامية روسية بأن حريقا اندلع عقب هجوم بمسيرة أوكرانية على مصفاة نفط في بلدة روسية.
وأوضحت التقارير أن المصفاة تقع في بلدة نوفوشاختينسك التابعة لمدينة روستوتف الروسية.