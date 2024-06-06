يعقد صالون "نفرتيتي" الثقافي فعالية جديدة بعنوان "على خطى العائلة المقدسة"، في السابعة مساء السبت المقبل، في مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويستعرض الصالون مسار العائلة المقدسة ومحطاته عبر أرض مصر من الفرما حتى جبل الدرنكة، كما يلقي الضوء على الجهود المبذولة من أجل إحياء المسار وترميم كل ما يحتويه من مباني وكنائس وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية.

كما يناقش الصالون مظاهر احتفالات المصريين بدخول السيد المسيح وأمه السيدة العذراء مريم عبر أراضي مصر كلها، والتي أصبحت مسجلة على قائمة التراث العالمي لتصبح تراث إنساني يستحق الحفاظ عليه وتوثيقه.

يشارك في الأمسية الجديدة المهندس عادل الجندي المنسق للمشروع القومي "مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر"، والدكتور أحمد عبدالحميد النمر استشاري التراث والإحياء العمراني وعضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، والكاتب الصحفي الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي تأسس في مايو 2023 على يد سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، ووقع الاختيار على مركز إبداع قصر الأمير طاز كونه رمزا لحالة التمازج بين التراث والثقافة والآثار.

يعقد الصالون فعالياته في الأسبوع الثاني من كل شهر ويناقش كل القضايا والموضوعات، التي تتعلق بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني.