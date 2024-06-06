محافظ الشرقية: 18 مليونا و656 ألف جنيه لرصف وتطوير شوارع أبو كبير

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رئيس مركز ومدينة أبو كبير، انتظام سير أعمال الرصف الجارية بشارع الإدارة التعليمية على مساحة مسطحة 1750 مترا مربعا من إجمالي 51 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليونا و656 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن أعمال التطوير الجارية تأتي ضمن خطة الرصف للشوارع الداخلية للمركز بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأشار محافظ الشرقية، إلى توجيهاته رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة.