مغامرة غريبة خاضتها فتاة ليحالفها الحظ العثور على ممتلكاتها المسروقة داخل المطار

تمكنت إحدى راكبات شركة "سبيريت إيرلاينز" الأمريكية من تعقب أمتعتها المسروقة بعد اختفائها عند وصولها إلى مطار ولاية فلوريدا الأمريكية، لكن كيف فعلت ذلك؟

كانت باولا جارسيا تنتظر أمتعتها الصغيرة ذات اللون الوردي، والتي تحتوي على العديد من منتجات شركة "أبل" مثل ساعتين من نفس العلامة التجارية وجهاز "ماك بوك" الشخصي الخاص في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي بعد عودتها إلى منزلها في ولاية صن شاين.

لا يزال التوقيت الدقيق للحادث غير واضح، لكن سعت جارسيا وهي يائسة للعثور على ممتلكاتها المسروقة، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا التعقب عبر ساعة كانت ترتديها استقبلت أسعارها من الكمبيوتر الشخصي خاصتها المسروق.

أخذت جارسيا تتعقب المكان الموجود فيه جهزتها المسروقة حتى قادها التعقب لمنزل وهما كانت المفاجأة، فقد اتضح أن السارق هو موظف المطار الذي هبطت فيه.

-ما الذي حدث في المطار؟

أخبرت جارسيا الموظف أنها كانت تحمل أمتعتها دائمًا دون مشكلة، ولكن هذه المرة، جعلها موظفو شركة سبيريت إيرلاينز تتحقق من الحقيبة قبل مغادرتها نيويورك.

وقال جارسيا: "كنت بحاجة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأنني أذهب إلى الجامعة، أحتاج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي مهما كان الأمر".

وأوضحت أنها انتظرت ساعتين على الأقل قبل أن تفقد الأمل في وصول أمتعتها على السير الناقل، وإن موظفي الشركة أخبروها ألا تقلق وأنه سيتم إرسال أمتعتها إلى منزلها.

وفي اليوم التالي، بدأت جارسيا تتلقى اتصالاً من إحدى ساعات اليد الخاصة بها، لم ترد من المطار، بل على بعد 15 دقيقة من منزل في فورت لودرديل.

كان هذا منزل جونيور بازيل، الذي كان يعمل في متجر "بارادايس شوبس" للبيع بالتجزئة في مطار فورت لودرديل، هوليوود الدولي.

ذهبت جارسيا إلى المنزل، ووجدت حقيبتها وأغراضها، واتصلت على الفور بالشرطة، التي أول شيء فعلته عند صوبها منزل السارق هو السؤال عن سبب وجود جارسيا في منزل الرجل، لتوضح جارسيا أن وجودها لأمر خطير للغاية.

ووجد أن بازيل، 29 عامًا، كان موظفًا في المطار وكان يعمل في اليوم الذي اختفت فيه أغراض جارسيا.

ولسوء الحظ، بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة، كان بازيل، لص المطار المزعوم قد تخلص بالفعل من متعلقاتها.

بدأت الشرطة التحقيق وعثرت على صور لبازيلي وهو يفتش في حقيبة جارسيا في الجزء الخلفي من المتجر الذي كان يعمل فيه في المطار.

تم القبض على بازيل ووجهت إليه تهمة السرقة الكبرى، وهي جريمة جنائية في فلوريدا إذا كانت قيمة الأشياء الثمينة المسروقة تزيد عن 750 دولارًا.

وإذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة سرقة كبيرة، فقد يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 30 عامًا وغرامات تتراوح من 5000 دولار إلى 10000 دولار، اعتمادًا على القضية.