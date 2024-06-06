قادة العالم يحييون الذكرى الـ80 لإنزال قوات التحالف في نورماندي

من المتوقع مشاركة قادة العالم في فعاليات، اليوم الخميس، في فرنسا لإحياء الذكرى الـ80 لإنزال قوات التحالف في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

ويمثل وصول القوات بداية حملة ناجحة؛ لتحرير أوروبا من المانيا النازية.

ومن أبرز الحاضرين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل فرنسا أمس الأربعاء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، كما من المتوقع حضور ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأعضاء من الأسرة الملكية الهولندية.

ومن أبرز الغائبين الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الذي يتعرض لعزلة دولية عقب الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022، ولم يتم دعوته لحضور الفعاليات هذا العام.