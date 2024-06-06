اليابان تهزم ميانمار بخماسية في تصفيات مونديال 2026

فاز منتخب اليابان على مضيفه ميانمار 5-0، اليوم الخميس، بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.

وافتتح كايتو ناكامورا التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف زميلاه ريتسو دوان وكوكي أوجاوا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و57 على الترتيب.

وعاد أوجاوا للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني (83)، واختتم ناكامورا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

وعزز المنتخب الياباني، الذي ضمن تأهله للدور الثالث بتصفيات مونديال 2026، كما صعد رسميا لنهائيات كأس الأمم الآسيوية في السعودية في وقت سابق، صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في لقاءاته الخمسة الأولى.

في المقابل، ظل منتخب ميانمار قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.