محكمة التمييز الكويتية تقضي بحبس وزير سابق 7 سنوات بتهم فساد مالي

قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل سابق في وزارة الشئون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبحسب ما نشرته جريدة «القبس» الكويتية، صباح الخميس، رأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، في 21 نوفمبر 2023، بسجن كل من وزير الشئون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطناً خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.

وشغل الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي 2020، كما شغل منصب وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021، وحتى 1 أغسطس 2022.