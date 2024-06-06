الأونروا تحذر من احتمال تفشي الكوليرا في غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، من "احتمال تفشي الكوليرا بقطاع غزة في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة".

وأوضحت الأونروا في منشور على منصة "إكس" أنه "مع الحد الأدنى من إمكانية الحصول على المياه النظيفة في قطاع غزة واستمرار حرارة الصيف القاسية، هناك خطر تفشي الأمراض والجفاف".

وأضافت الوكالة الأممية أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا بغزة، ما يزيد من تدهور الظروف المعيشية اللاإنسانية"، وفقا لوكالة الأناضول.

واختتمت الأونروا بالقول إن "سكان غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.



