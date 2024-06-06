أكد مصدر طبي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أن حافلة مدرسية سقطت اليوم الخميس في نهر العاصي، وأن فرق الإسعافات والدفاع المدني بدأت عمليات البحث عن الضحايا.

وقال المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "حافلة مدرسية تقل تلاميذ ومعلمين سقطت في نهر العاصي قرب بلدة دركوش على مسافة حوالي 35 كيلومترا غرب محافظة إدلب وأن ثماني جثث لأطفال وصلت إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حتى الآن أعداد الأطفال والمعلمات الذين تقلهم الحافلة متضاربة ولم يتبين العدد النهائي وأن فرق الدفاع المدني والأهالي يبحثون عن الأطفال في النهر والجرف الصخري".

وقال محمد سويد من أهالي مدينة دركوش "إن أغلب أهالي مدينة دركوش يعملون مع فرق الدفاع المدني"، مشيرا إلى أن الجرف الصخري زاد من صعوبة عمليات البحث، ووصل عدد من الأطفال ومعلمة إلى مشفى الرحمة".

وأضاف سويد لـ(د ب أ)، أن الحافلة هي لرحلة مدرسية تتبع لمدرسة شرعية.