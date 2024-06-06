معهد الإحصاء الإيطالي يتوقع نمو اقتصاد البلاد بواقع 1% هذا العام

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أعلن معهد الإحصاء الإيطالي (إيستات)، اليوم الخميس، أن من المتوقع نمو اقتصاد البلاد بواقع 1 % العام الجاري مدعوما بزيادة في الطلب المحلي.

وهذا أعلى من التقدير السابق، لتحقيق معدل نمو بواقع 7ر0 %.

وقال المعهد في تقرير إن من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بواقع 1ر1 % العام المقبل.

وأضاف المعهد: "لا يزال الاستهلاك الخاص مدعوما بسوق العمل القوي وزيادة الأجور الحقيقية"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع تحقيق عودة تدريجية لمعدلات التضخم قريبة من أهداف البنك المركزي الأوروبي إلى جانب استمرار التحسن في سوق العمل.



