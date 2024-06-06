أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة لا يشبه الحرب، بل هو إبادة كاملة للمدنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي اليوم مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية، وبينها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في مدينة سانت بطرسبرج على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2024، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال "ما يحدث الآن في غزة، ردًا على الهجوم الإرهابي كما يعرف في إسرائيل، لا يشبه الحرب أبدا، بل هو نوع من الإبادة الشاملة للمدنيين". وأوضح أنه يجب حل الصراع في الشرق الأوسط من خلال إنشاء دولة فلسطينية والاعتراف بها.

وتابع بوتين: "كلما حاولنا تقديم حل للأزمة الفلسطينية ووقف إطلاق النار، ترد أمريكا بالفيتو".وأكد أن احتكار الولايات المتحدة لموضوع حل القضية الفلسطينية أدى إلى الوضع الحالي في غزة.

وأضاف الرئيس الروسي: "نعتقد أن هذا نتيجة لسياسة الولايات المتحدة التي احتكرت التسوية الإسرائيلية الفلسطينية ودفعت جانبًا كل الأدوات التي تم بناؤها سابقًا للمحاولات الجماعية لحل هذه القضايا الأكثر تعقيدًا".

وأوضح بوتين أن "موسكو تعول على مساهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحل الأزمة في غزة".وأضاف "نعلم أن الرئيس أردوغان يبذل جهودًا مضنية لحل هذه المشكلة العويصة وقديمة العهد، وبالنظر إلى تأثير الرئيس أردوغان في المنطقة والعالم والعالم الإسلامي، نأمل أن تكون مساهمته ملموسة".

وقال: "نحن مستعدون من جانبنا لفعل كل ما يعتمد على روسيا لحل الموقف، مع الأخذ في الاعتبار علاقاتنا مع إسرائيل التي تطورت على مدار العقود الماضية".

وأكد بوتين أن "موقف روسيا من أجل فلسطين مستقر، حل المشكلة أمر ضروري من خلال تحالف مشترك".