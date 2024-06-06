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استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحي، في بلدة يعبد قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشاب محمد حافظ رفيق أبو بكر (24 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال فجر الخميس، في بلدة يعبد".

وترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 528 فلسطينيا بينهم 132 طفلا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية كانت قد اقتحمت بلدة يعبد فجرا، وداهمت عددا من المنازل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشاروا إلى أن السكان ظنوا أن "أبو بكر" معقلا، غير أنهم عثروا على جثمانه في حقل قريب من البلدة.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.