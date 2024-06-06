 إخماد حريق في مصفاة للنفط ومخزن وقود بروسيا بعد هجومين منفصلين على منطقتي روستوف وبيلجورود - بوابة الشروق
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إخماد حريق في مصفاة للنفط ومخزن وقود بروسيا بعد هجومين منفصلين على منطقتي روستوف وبيلجورود

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 9:32 ص

أكد مسئولون محليون، إخماد حريق في مصفاة للنفط ومخزن للوقود في روسيا، بعد اندلاع الحرائق في أعقاب هجومين منفصلين بطائرات الدرون على منطقتي روستوف وبيلجورود الروسيتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف القول عبر تطبيق تيلجرام، إن خدمات الطوارئ أخمدت الحريق في مصفاة نوفوشاختينسك التي توقفت عن العمل بعد الهجمات.

وأضاف جولوبيف، أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات.

وفي واقعة منفصلة، قامت اخمدت الإطفاء، حريقا في مخزن وقود في منطقة بيلجورود بعد هجوم بطائرة درون، وفقا لما قاله الحاكم المحلي فياشيسلاف جلادكوف.

وأضاف الحاكم، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

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