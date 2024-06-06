زاخاروفا: الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال.

وقالت زاخاروفا على هامش "منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024"، في تعليقها على الوضع بقطاع غزة: "ربما تعلمون أن الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال.. أولا، لقد فعلنا كل شيء لإخراج المواطنين الروس، وكان من بينهم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين لديهم عائلات مع مواطنين روس".

وأضافت: "كما قلتم بدقة تامة، نقلا عن الرئيس الروسي، فقد تم إخراجهم ليس من منطقة الحرب، وإنما من منطقة قتل المدنيين".

ونوهت المتحدثة إلى أن "روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة بشكل منظم، للأشخاص الذين يعانون، ليس فقط منذ عدة أشهر، بل لسنوات عديدة".

وقالت: "ثانيا، في رأيي، هو بالتأكيد النهج الروسي الذي يستند إلى القانون الدولي بشأن الوضع في منطقة الشرق الاوسط في سياق الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو نهج عادل وصادق وقانوني والذي يستطيع بالفعل أن يخرج بالوضع من الطريق المسدود الذي تم دفعه إليه".



