وزير لبناني ينسحب من مؤتمر دولي عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي

انسحب وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، والوفد المرافق عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وذكرت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، أنه بعد انسحاب الوزير اللبناني انسحبت وفود عشرات الدول؛ تضامنا خلال اللقاء الدولي المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وكان بيرم ألقى يوم أمس كلمة لبنان، شدد فيها على «حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين، وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما، بفعل الاحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف: «غزة تشكل اختبارا لشعارات حقوق الإنسان التي تطبق بمعايير غير عادلة، ولضمائرنا وإنسانيتنا حيث تميز هذا الإجرام المستمر عن كل الجرائم المرتكبة سابقا بأنه يتم ارتكابه عبر البث المباشر».

وأشار إلى أن «العقد الاجتماعي الجديد الذي هو أساس في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لا يكون إلا بالعدالة الإنسانية قبل الاجتماعية، وعدم التعرض لأبسط الحقوق الأساسية للإنسان»، معقبًا: «فلنا حق بالحياة والأمان والسلام والغذاء، والتعلم والكرامة وسنناضل من أجل هذه الحقوق».