سوريا تسقط أمام كوريا الشمالية وتصعب موقفها في التصفيات الآسيوية المشتركة

سقط المنتخب السوريي في فخ الخسارة أمام مستضيفه منتخب كوريا الشمالية 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على الملعب الوطني في لاوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الوقت القاتل من المباراة سجل جونج ايل جوان، هدف الفوز للمنتخب الكوري الشمالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة (92).

ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط عن منتخب اليابان صاحب الصدارة، فيما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وفي الجولة السادسة والأخيرة، يلتقي منتخب سوريا مع اليابان في مواجهة صعبة خارج الديار، بينما يواجه منتخب كوريا الشمالية نظيره ميانمار.