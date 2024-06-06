الكويت: المسيرة الإسرائيلية الاستفزازية في القدس تؤجج مشاعر المسلمين

أعربت دولة الكويت، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للمسيرة الاستفزازية التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست وأعداد من المستوطنين المتطرفين في مدينة القدس، والتي انتهكوا خلالها حرمة المسجد الأقصى واعتدوا على مواطنين فلسطينيين وعلى ممتلكاتهم وسط حماية من قوات الاحتلال مما يؤجج مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم إنها "إذ تستنكر هذا الفعل الشنيع الذي يقوض حل الدولتين ويزكي دوافع الكراهية وأوجه العنف لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته نحو تنفيذ قراراته ذات الصلة بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأحقيته في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"