حماس: لسنا مستعدين لبحث أي أفكار جديدة لا تتضمن إنهاء العدوان على غزة وانسحاب الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «الحركة غير مستعدة لبحث أي أفكار جديدة لا تتضمن إنهاء العدوان على غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، صباح الخميس، أن «الحركة تلقت وعودًا من الوسطاء باستمرار جهودهم للدفع باتجاه المطالب التي تنادي بها حماس».

وعلق على ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، بأن «تل أبيب لم تستلم رد حماس على مقترح صفقة التبادل بعد»، قائلًا إن الهيئة تمارس الكذب.

وأوضح أن الحركة سلمت ردها يوم 6 مايو الماضي، فيما لايزال العالم والوسطاء ينتظرون الرد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن «الكرة الآن في ملعب الوسطاء وإسرائيل».

ولفت إلى أن «تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تكشف حقيقة الموقف الإسرائيلي الذي لا يريد وقف إطلاق النار والعدوان، ويريد الاستمرار في الإبادة الجماعية».

واستطرد: «حتى اللحظة لا ضمانات لاستجابة الإسرائيليين لجهود الوسطاء، ولابد من إعلان واضح وصريح على ما قدمه الوسطاء يوم 5 مايو الماضي، وحينها يمكن البدء بالحديث عن التفاصيل».