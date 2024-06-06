الخارجية الروسية: معاناة الشعب الفلسطيني وغير مسبوقة والعالم لم ير مثلها من قبل

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أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وصفتها بـ «الوحشية وغير المسبوقة»، مشددة أن «العالم لم ير مثلها من قبل».

وذكرت خلال تصريحاتها لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن الضحية ليست الشعب الفلسطيني فقط؛ بل رهائن السياسة الأمريكية في المنطقة، بما فيهم الإسرائيليون.

وأضافت أن الولايات المتحدة وعدت حليفتها المخلصة إسرائيل بنتائج أكثر دموية عوضا عن إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، متهمة الولايات المتحدة بالتسبب في غياب الأمان للطرفين وللمنطقة بأكملها.

وتساءلت عن التزامات الولايات المتحدة تجاه حليفتها إسرائيل بتوفير السلام والأمن عبر إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بدلا من الحرب، مؤكدة أن «الخيانة» أصبحت «بطاقة تعريف» للولايات المتحدة.

كما هاجمت الدول الغربية، واصفة سلوكها تجاه روسيا والصين بـ «الغدر والكذب والخداع»، موضحة أن الغرب يسعى لتدمير العلاقات ليس مع روسيا فقط؛ بل مع الصين أيضًا ويحاول إثارة النزاعات بين الدول.

واختتمت «زاخاروفا» تصريحاتها متهمة الولايات المتحدة بتعمد تحريض أوروبا على روسيا والصين.