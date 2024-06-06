مبابي يقود فرنسا لفوز كاسح استعدادا لليورو

حقق منتخب فرنسا وصيف كأس العالم 2022، فوزًا وديًا على منتخب لوكسمبورج بنتيجة 3-0، ضمن الاستعدادات لمنافسات يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا خلال شهر يونيو الجاري.

تقدم منتخب الديوك الفرنسية بهدف أول عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أضاف جوناثان كلوس وكيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 70 و85.

ويلعب منتخب فرنسا مباراة ودية آخرى قبل اليورو، والتي ستكون أمام منتخب كندا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب فرنسا مشواره في اليورو، بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو، ثم هولندا وبولندا يومي 21 و25، بالجولتين الثانية والثالثة للمجموعة الرابعة.