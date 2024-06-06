محكمة روسية تقضي بسجن 3 أشخاص بتهمة تخريب السكك الحديدية

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قضت محكمة روسية بسجن قاصرين اثنين وشاب بالغ، لمدد طويلة وذلك بتهمة تخريب السكك الحديدية بهدف مساعدة أوكرانيا من خلال الإضرار بقدرات روسيا الدفاعية وأمنها الاقتصادي.

وقضت المحكمة في تتارستان على شاب - 20 عاما، بالسجن لمدة 17 عاما، في حين حكمت على كل من المراهقين بالسجن لمدة خمس سنوات في مركز احتجاز الأحداث، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وواجه الثلاثة اتهامات بإضرام النار في صندوق إشارات السكك الحديدية ، المستخدم في تنظيم حركة القطارات.

ووفقا للائحة الاتهام، تلقى المتهمون ما يعادل نحو 85 دولارا من عملاء مجهولين في أوكرانيا لإضرام النار في معدات السكك الحديدية.

ووقعت الجريمة في مارس 2023، عندما كان المراهقان المتهمان يبلغان من العمر 15 و 16 عاما.