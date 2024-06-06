البنتاجون: إصلاح الرصيف البحري الأمريكي للمساعدات قبالة غزة بحلول مطلع الأسبوع

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قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية سابرينا سينج إن الوزارة تأمل في إصلاح الرصيف البحري المؤقت الذي أقامه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة لإيصال المساعدات بحلول نهاية الأسبوع.

وأضافت سينج: "نأمل في أن نتمكن من إعادة تثبيت الرصيف البحري في غزة بحلول مطلع الأسبوع."

وأضافت سينج: "بمجرد إعادة تثبيت الرصيف المؤقت بساحل غزة، نتوقع تدفق المساعدات على الفور."

وكان الرصيف الراسي على الشاطئ تعرض لأضرار بالغة جراء أمواج عاتية في نهاية مايو بعد أيام قليلة فقط من اكتماله.

وانفصلت أربع سفن عسكرية أمريكية مشاركة في المهمة عن مراسيها، جراء الأمواج القوية.

وواجهت عملية توزيع مواد الإغاثة مشكلات في السابق، وقالت الوزارة الأمريكية حينها إنه تم "اعتراض" بعض الشاحنات.

وصححت سينج، اليوم الأربعاء أيضا، قيمة التكاليف المقدرة للرصيف المؤقت حيث قالت إنها تصل لحوالي 230 مليون دولار، ومنها تكاليف الإصلاح، بانخفاض عن التقديرات السابقة للبنتاجون والتي أشارت إلى حوالي 300 مليون دولار.