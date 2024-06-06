تحرير 3135 محضرا تموينيا متنوعا خلال شهر في سوهاج

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قامت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة مباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، بحملات تموينية مكثفة.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 3135 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يومًا.

* تفاصيل المحاضر

- 2660 مخالفة للمخابز والمطاحن، وتشمل مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص الوزن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم المطابقة للمواصفات، عدم حمل شهادة صحية، عدم نظافة المخابز، وانتهاء الصلاحية.

- 475 مخالفة في مجال الأسواق، وتتضمن مخالفات مثل سلع مجهولة المصدر، عدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة المخابز.

وأوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن هذه المحاضر جاءت نتيجة جهود مكثفة لضبط المخالفات التموينية في المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها.

كما أكد أهمية تكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.