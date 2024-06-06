خارجية قطر: حماس لا تزال تدرس المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، إن حركة حماس لا تزال تدرس المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم يصل حتى الآن للوسطاء ردها.

وأضاف بيان للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن جهود الوساطة من قبل مصر وقطر وأمريكا لا تزال "مستمرة" للوصول لوقف لإطلاق النار.

ودعا الأنصاري في بيانه لعدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية "غير الدقيقة"، خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا.

وأعلن بايدن، يوم الجمعة الماضي عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو "كامل وشامل"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ووفقا للرئيس الأمريكي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم في سائر أنحاء غزة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يوميا.

وتشمل المرحلة الأولى أيضا محادثات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة التالية التي من المفترض أن تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع.