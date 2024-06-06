صحة غزة: 25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج خارج القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن 25 ألف مريض وجريح في القطاع بحاجة للعلاج بالخارج ولم يتمكنوا من السفر خلال "العدوان" الإسرائيلي الذي بدأ على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب: "25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج بالخارج خلال العدوان ولم يتمكنوا من ذلك، بنسبة تصل إلى 80.5 بالمئة من إجمالي الحالات".

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى والجرحى الذين تمكنوا من السفر للعلاج بالخارج "بلغ نحو 4895 فقط، بنسبة بلغت نحو 19.5 بالمئة من إجمالي أعداد المرضى والجرحى"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي توشك على دخول شهرها التاسع أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.