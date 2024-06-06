الولايات المتحدة تحقق في فيديو غير حقيقي للمتحدث باسم وزارة الخارجية

تحقق الحكومة الأمريكية في مقطع فيديو مفبرك للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يناقش حرب روسيا في أوكرانيا والذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي الأربعاء: "سأقول فقط كتحذير للجميع ، إذا رأيت مقطع فيديو لي على المنصة وتغير لون رابطة عنقي ولون قميصي من وقت طرح سؤال علي إلى الوقت الذي أجيب فيه ، فمن المحتمل أن يكون ذلك مؤشرا جيدا على أنه ليس حقيقيا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشارت إلى المقطع الذي مدته 50 ثانية الأسبوع الماضي.

وفي الفيديو الذي تم التلاعب به بوضوح ولكنه حقيقي نسبيا ، يبدو أن ميلر يشير إلى أن مدينة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا هي هدف مشروع للهجمات الأوكرانية.

وفي الأسبوع الماضي، أذنت واشنطن لكييف باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة على نطاق محدود ضد أهداف على الأراضي الروسية للدفاع عن مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقال ميلر إن واشنطن "تواصل التقييم للعثور على المصدر الفعلي لهذا الفيديو".

وأضاف: "لقد رأينا الحكومة الروسية تنفذ مقاطع فيديو في الماضي وتستخدم هذه المعلومات المضللة لخداع شعوبها ، وكذلك شعوب الدول الأخرى. لكن ليس لدينا تقييم لهذا الفيديو الرسمي".

وتتعرض الدفاعات الأوكرانية حاليا لهجمات متزايدة على طول الحدود بالقرب من مدينة خاركيف في الشمال الشرقي، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وسعت أوكرانيا للحصول على إذن لاستخدام أسلحة قدمها الغرب لضرب القواعد الروسية التي تشن هجمات جوية في المنطقة. وأعطت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا مؤخرا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها على نطاق محدود لهذا الغرض.

وردت موسكو بالتحذير من مزيد من التصعيد في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.