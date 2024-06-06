شركة أسلحة ألمانية: غير قادرين على تسليم المزيد من العتاد لأوكرانيا في الوقت المناسب

ترى شركة "كيه إن دي إس" الألمانية للأسلحة، أنها غير قادرة على تسليم المزيد من العتاد إلى أوكرانيا في الوقت المناسب.

وقال المدير التنفيذي للشركة، رالف كيتسل، في تصريحات لبوابة "web.de" الإلكترونية اليوم الخميس: "لقد تم الآن استنفاد القدرة على توريد أي شيء بسرعة.. كان ينبغي اتخاذ القرار الاستراتيجي قبل عامين: هذه ستكون حربا ممتدة لسنوات، ومن ثم كان يمكننا توريد عتاد جديد اليوم"، موضحا في المقابل أنه لم يكن من الممكن حينها قول ذلك على وجه اليقين.

وذكر كيتسل أن دولا أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحتاج الآن إلى عتاد، بعضها كبديل لمعدات تم تسليمها لأوكرانيا، وقال: "وهذا يحدث على حساب الجنود الأوكرانيين الذين لا يملكون حاليا معدات متفوقة".

وأشار كيتسل إلى أن شركته تقوم حاليا أيضا بالإنتاج المباشر لأوكرانيا، معربا في المقابل عن اعتقاده بأنه يمكن دعم البلاد بصورة أسرع إذا قررت دول أخرى توريد الدبابات التي طلبتها إلى أوكرانيا، وقال: "استخدام الأسلحة الحربية – بما في ذلك توريدها – هو مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أن "كيه إن دي إس ألمانيا" هي شركة "كراوس-مافاي فيجمان" سابقا، وتنتج الشركة - من بين أمور أخرى - دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2"، والتي سلمتها ألمانيا إلى كييف منذ بداية عام 2023 بعد جدل طويل.

وفيما يتعلق بالدبابات التي تضررت خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، قال كيتسل إنه لم يكن من الممكن توقع أنه ستكون هناك حاجة إلى إصلاح دبابات في أوكرانيا لفترة تمتد إلى سنوات، وقال: "نحن أيضا لا نعرف حجم مشكلة الإصلاح الموجودة بالفعل في الموقع. 80 إلى 90%من الإصلاحات لا تتم لدينا، بل على الجبهة".

وأوضح كيتسل أنه ليس من السهل من حيث المبدأ الحصول على قطع غيار للمعدات العسكرية الثقيلة، وقال: "هذه أيضا مسألة يجب أن نفكر فيها عندما تقول الحكومة: نريد أن نصبح جاهزين للحرب".