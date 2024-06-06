 منتخب أستراليا يعبر بنجلاديش بثنائية في التصفيات الآسوية المشتركة - بوابة الشروق
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منتخب أستراليا يعبر بنجلاديش بثنائية في التصفيات الآسوية المشتركة

محمد عاطف
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 4:26 م

حقق منتخب أستراليا فوزًا ثمينًا على نظيره بنجلاديش بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب باشوندهارا اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 و مونديال 2026.

وأحرز هدفي المنتخب الأسترالي أيدين هروستيتش في الدقيقة 29، وكوسيني ينجي في الدقيقة 62.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الأسترالي رصيده للنقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة، والذي ضمن تأهله إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، فيما تجمد رصيد بنجلاديش عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأسترالي نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء القادم، في الجولة السادسة والأخيرة من هذا الدور من التصفيات المشتركة.


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