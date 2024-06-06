كتيبة جنين: إصابات مباشرة بين عناصر قوة خاصة للاحتلال

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، عن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قولها إنها حققت إصابات مباشرة بين عناصر قوة خاصة تابعة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما حاولت التسلل في محيط مخيم جنين.

وأوضحت الكتيبة أنها تخوض اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة خاصة للاحتلال في محيط مخيم جنين.

وفي وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.