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طالب متظاهرون ألبان رئيس الوزراء إيدي راما بالاستقالة، وأضرموا النار في الإطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة، بعد أن أثار تقرير استقصائي إيطالي لقناة راي 3 المملوكة للدولة في إيطاليا مزاعم حول تورط رئيس الوزراء في الجريمة المنظمة والفساد.

وأصيب اثنان من رجال الشرطة عندما أخذت المظاهرات خارج البرلمان في وسط تيرانا منعطفا عنيفا، على خلفية رفض أغلبية داعمة لراما داخل البرلمان اقتراح للمعارضة بإجراء مناقشة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا عدد من أعضاء البرلمان إلى استقالة رئيس الوزراء جراء تقرير قناة راي 3 .

وقال النائب المعارض أجرون جيكماركاج أمام مجلس النواب اليوم الخميس: "ارحل وافسح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراط".

ونفى راما بشدة هذه الاتهامات التي وجهها نائب رئيس وزراء ألباني سابق في تقرير قناة راي 3.

وكان راما قد التقى أمس الأربعاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لاستعراض مركز إيواء مثير للجدل لاستقبال المهاجرين الساعين للجوء في إيطاليا.