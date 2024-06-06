محكمة استئناف في ولاية جورجيا توقف قضية تزوير الانتخابات ضد ترامب

أوقفت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأمريكية قضية تزوير الانتخابات المتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث طالب الدفاع باستبعاد المدعية العامة في القضية.

وقالت المحكمة الأربعاء إنه قبل المضي قدما في المحاكمة ، كان لا بد من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكان المدعية العامة للمنطقة فاني ويليس مواصلة تحقيقاتها.



ومن المقرر أن يبت قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، الذين عينهم جميعا جمهوريون، في المسألة بحلول مارس من العام المقبل. ومن المقرر عقد جلسة استماع أولى في أكتوبر.

ويتهم محامو ترامب ومتهمين آخرين في القضية ويليس بأنها استفادت ماليا من علاقة عاطفية مع مدع آخر في القضية هو ناثان ويد الذي يقولون إنه دفع مقابل عطلات فاخرة قضاها الشخصان معا. وترفض ويليس هذه الاتهامات.

ويحاكم ترامب وعدة أشخاص آخرين في جورجيا بتهمة محاولات تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وفي آذار/مارس ، حكم القاضي سكوت مكافي بأنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تضارب المصالح من جانب ويليس.