شرطة نيويورك تتحرك لإلغاء ترخيص ترامب لحمل السلاح

تسعى شرطة ولاية نيويورك، إلى إلغاء ترخيص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لحمل السلاح، وذلك على خلفية إدانته في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة جمعت بينهما.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن ترامب كان لديه تصريح لحمل السلاح المخفي في نيويورك، وسُجلت بموجبه 3 مسدسات لمصلحة الرئيس السابق.

وأضافوا أنه "تم تسليم 2 من المسدسات إلى قسم التراخيص بشرطة نيويورك في أبريل 2023"، بعد توجيه 34 تهمة لترامب في قضية "شراء الصمت"، أما المسدس الثالث فقد "نقل بشكل قانوني إلى فلوريدا، ومن غير الواضح ما إذا كانت لا يزال في حوزة ترامب"، وفق الصحيفة.

وبموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية في نيويورك وفلوريدا، يُمنع الأشخاص المدانون بارتكاب جنايات من حيازة الأسلحة النارية.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة محلفين تضم 12 مواطنا من نيويورك، بالإجماع إدانة ترامب بجميع التهم الأربع والثلاثين الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات محاسبية، بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية تفاديا لفضيحة جنسية قبل انتخابات 2016.

وحدد القاضي 11 يوليو المقبل موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب، قبل 4 أيام من موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جريمة.

وكان قد تم الإبلاغ عن توجه شرطة نيويورك نحو إلغاء الترخيص لأول مرة، أمس الأربعاء، من قبل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي نقلت الخبر عن مسئول كبير في الشرطة.

ومن المرجح أن تستكمل شرطة نيويورك تحقيقا قانونيا قد يؤدي إلى إلغاء تصريح ترامب لحمل السلاح، وفقا لما قال الأشخاص المطلعون على الأمر لـ"نيويورك تايمز" و"سي إن إن". ومع ذلك، يحق لترامب تقديم طعن على هذه الخطوة.