حماس ترحب بإعلان إسبانيا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

رحّبت حركة حماس، اليوم الخميس، بإعلان إسبانيا أنّها ستنضمّ للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لارتكابها جرائم إبادة في غزة.

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أورده "المركز الفلسطيني للاعلام"،إن خطوة إسبانيا، التي سبقتها إليها العديد من الدول الأخرى، تعد "تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل، الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية".

ودعت حماس الدول حول العالم "للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية".

وأعلنت إسبانيا أعلنت في وقت سابق، على لسان وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أنّها ستنضمّ إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة.